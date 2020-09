Donnerstag, 17. September 2020

Holzminden: Nach der Mahnwache der Fehdehandschuh

Protest vor der Stadthalle: Arnulf Rott hält vor der Ratssitzung eine „Mahnwache für Demokratie, gegen Klüngel“. Foto: spe

Holzminden. Die Stadthalle Holzminden hat schon viel gesehen: Komödien, Dramen, Tragödien. Das gilt nicht nur für Theaterveranstaltungen des Kulturvereins, sondern auch für Ratssitzungen, die in Coronazeiten hier stattfinden. Die Sitzung am Dienstag erreichte ganz neue Dimensionen – und das nicht nur der (Nicht-)Wahl der Ersten Stadträtin wegen. Kandidatin Silvia Storll erhielt nicht, wie vom Bürgermeister erhofft, das Vertrauen des Rates (der TAH berichtete). Und hier kommt Bürger Arnulf Rott ins Spiel, seit vielen Jahren kritischer Beobachter und Fragensteller in Fachausschüssen und Ratssitzungen, ein intelligenter Kopf und Ex-Soldat, per du mit dem Bürgermeister („lieber Jürgen“, „lieber Arnulf“ hieß es in Einwohnerfragestunden häufig), Mitglied der CDU und Lebensgefährte von Silvia Storll. Das wäre alles keiner Zeile wert, hätte der Holzmindener nicht selbst entschieden, das Licht der Öffentlichkeit zu suchen.

Am Dienstag hielt Arnulf Rott unmittelbar vor der Ratssitzung vor der Stadthalle eine Mahnwache ab: „Für Demokratie, gegen Klüngel“. Ganz allein stand er da und hielt sein Pappschildchen in die Höhe. Doch der Höhepunkt der Inszenierung sollte noch folgen: Mitten in der Debatte über die Wahl der Ersten Stadträtin – längst war klar, dass es mit der Wahl auch diesmal nichts werden würde – verließ Rott die Besucherempore, betrat das Parkett und warf dem Ratsherrn Martin Gumpert einen Lederhandschuh auf den Tisch – einen „Fehdehandschuh“, nannte ihn öffentlich einen „Feigling“ und „Lügner“ und verließ dann die Stadthalle. Er warte „auf seine Abordnung“, schickte er am Abend über seinen Facebook-Account hinterher.

Der Eklat jedenfalls war perfekt und sollte später noch Thema werden. Spaßig oder entschuldbar findet das Gebaren Rotts niemand im Rat, einige fühlen sich bedroht und sorgen sich, was als Nächstes passieren könnte. Konsequenzen werden gefordert, ein Ausschluss Rotts aus dem Gremien des Rates. (spe)

