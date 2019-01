Samstag, 26. Januar 2019

Holzminden: Nach Shisha-Genuss ins Krankenhaus

Einesatz für Feuerwehr und Rettungsdienst am Haarmannplatz in Holzminden.

Holzminden. Alarm für Rettungsdienst und Feuerwehr kurz vor 22 Uhr: Zwei junge Leute werden am Sonnabendabend ins Holzmindener Krankenhaus gebracht, nachdem sie in einer Bar am Holzmindener Haarmannplatz eine Shisha geraucht haben. Der Verdacht: Kohlenmonoxidvergiftung.

In der Bar hat zunächst ein junges Mädchen über Unwohlsein geklagt. Das Barteam kümmert sich um die Kundin, bittet den Rettungsdienst um Hilfe. Während sich die Rettungsassistenten um die Patientin kümmern und sich der Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung verhärtet, zeigt auch ein junger Mann die entsprechenden Symptome. Ein zweiter Rettungswagen wird hinzugezogen und die Holzmindener Feuerwehr alarmiert. Es besteht die Gefahr eines „CO-Austritts“. Die Bar wird sofort geräumt. Schnell sind 35 Mann der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden vor Ort. Atemschutzgeräteträger messen mit zwei Geräten die Räume durch. Und finden laut Ortsbrandmeister Michael Nolte und Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann keine erhöhten Werte. Der Raum, in der die Sishas geraucht werden, dass bestätigt der Feuerwehr das Barteam, ist sowohl mit einer Ab- als auch mit einer leistungsfähigen Zuluftanlage ausgerüstet. Außerdem gibt es CO-Melder.

Nach einer knappen halben Stunde kann die Bar wieder freigegeben werden, die Gäste strömen zurück in die Gasträume, die Feuerwehr rückt ein. (bs)