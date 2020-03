Sonntag, 08. März 2020

Holzminden: Nächtlicher Küchenbrand zum Glück ohne Verletzte

Die Drehleiter war im Bedarfsfall für die Brandbekämpfung von außen ausgefahren. Fotos: rei

Holzminden. Etliche Nachtschwärmer waren noch auf dem Heimweg von der Holzmindener Kneipennacht. Diejenigen, die auf der Allersheimer Straße stadtauswärts unterwegs waren, wurden kurz hinter der Ampel Allersheimer Tor von blinkendem Blaulicht aufgehalten. Die Feuerwehr Holzminden war gegen 3 Uhr in der Nacht zum Sonntag zu einem Küchenbrand im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses gerufen worden. Als die Feuerwehrleute unter Leitung von Ortsbrandmeister Michael Nolte am Einsatzorten eintrafen, hatten Polizeibeamte bereits mit der Evakuierung begonnen. Der Bewohner des betroffenen Hauses hatte den Brand selbst bemerkt und gemeldet, doch auch die Bewohner des direkt angrenzenden Nachbarhauses wurden vorsichtshalber aus dem Bett auf die Straße geholt. Zwei Trupps mit Atemschutzgeräten bekämpften den Brand innerhalb des Hauses, die ebenfalls gerufene Drehleiter stand bereit, um im Bedarfsfall das Löschen von außen zu übernehmen. Es kam zwar reichlich viel Qualm aus dem Küchenfenster, aber zum Glück schlugen keine Flammen heraus. "Feuer aus" konnte daher schon um etwa 3.15 Uhr gemeldet werden. Danach begann das große Lüften... Die Feuerwehr war mit insgesamt fünf Fahrzeugen samt deren Besatzungen im Einsatz. Auch Stadtbrandmeister Stahlmann und sein Stellvertreter Kriegel waren vor Ort. Die Ursache des Brandes und die Schadenshöhe konnten in der Nacht noch nicht angegeben werden. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, wird der TAH darüber informieren. (rei)