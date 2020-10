Dienstag, 13. Oktober 2020

Holzminden: Noch bis Mittwoch kann auf dieses Bild geboten werden

Zu sehen ist hier nur ein Ausschnitt des zu versteigernden Bildes.

Holzminden. Dieses zu versteigernde Werk ist im Rahmen einer Mitmach-Aktion im „Kunst(T)Raum“ Holzminden Ende August im Rahmen der Ausstellung von Silvia Sander entstanden. Die Künstlerin hat es abschließend finalisiert. Das Bild, ein echtes Holzmindener Gemeinschaftswerk also, soll zugunsten der Lernbörse des Deutschen Roten Kreuzes meistbietend versteigert werden. Die Versteigerung läuft noch bis einschließlich 14. Oktober. Gebote können bei Silvia Sander direkt an die Mailadresse sisander@web.de abgegeben werden. Das Einstiegsgebot lag bei 50 Euro, derzeit liegt das aktuelle Höchstgebot bei 250 Euro. Nach Ende der Aktion geht das Werk an die Person mit dem höchsten Gebot. Der gesamte Erlös wird der DRK-Lernbörse gespendet. (spe)