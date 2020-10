Donnerstag, 08. Oktober 2020

Holzminden: Noch Karten für die Revue "Angebissen!"

Jutta Seifert ist am Mittwoch in der Holzmindener Stadthalle zu Gast.

Holzminden. Die literarisch-musikalische Revue „Angebissen!“ mit Jutta Seifert findet am kommenden Mittwoch, 14. Oktober, um 20 Uhr in der Stadthalle statt. Es gibt noch einige wenige Restkarten! Wer noch kurzentschlossen eine Karte erwerben möchte, meldet sich telefonisch oder per E-Mail bei der Stadtbücherei oder kommt zu den Öffnungszeiten vorbei. Achtung: Es gibt keine Abendkasse! In der Revue nimmt die Schauspielerin Jutta Seifert das Publikum mit auf eine bissig-komische Zeit-reise rund um die Frauenfrage, die Liebe, das Leben und die Gewürze dazwischen und führt auf ihre unnachahmliche Art durch 100 Jahre Frau sein. Dieser Abend garantiert beste Unterhaltung mit Witz und Tiefgang! Einlass ist ab 19 Uhr. Das Veranstaltungsteam bittet darum, ein wenig Geduld für die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen mitzubringen. Kartenvorverkauf und weitere Informationen: Stadtbücherei Holzminden, Telefon 05531/93640, www.holzminden.de/buecherei.html oder per E-Mail unter buecherei@holzminden.de.