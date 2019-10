Dienstag, 15. Oktober 2019

Holzminden: Notruf 110 und 112 ausgefallen

Notruf 110 und 112 sind im Kreis Holzminden und auch in Hameln aktuell ausgefallen.

Holzminden. Die Kooperative Regionalleitstelle Weserbergland hat über den Warndienst NINA am Dienstag um 13.22 Uhr mitgeteilt, dass in den Bereichen der Landkreise Hameln-Pyrmont und Holzminden die Notrufleitungen 110 und 112 ausgefallen sind. Bei Bedarf ist die Leitstelle Weserbergland über die Amtsnummer 05151/951000 zu erreichen. Die Polizei in Holzminden ist über die Amtsnummer 05531/9580 erreichbar.