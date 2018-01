Mittwoch, 03. Januar 2018

Holzminden: Parkendes Auto brennt lichterloh

Einsatz für Feuerwehr und Polizei mitten in der Nacht.

Holzminden. Gegen 2.40 Uhr in der Nacht zum Mittwoch gehen bei der Leitstelle in Hameln gleich mehrere Anrufe ein: Da brennt der Pkw in der Wilhelm-Raabe-Straße in Holzminden bereits lichterloh. Die Feuerwehr ist mit 18 Mann im Einsatz, Atemschutzgeräteträger löschen die Flammen. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Ist es ein technischer Defekt? Dagegen spricht, dass der erst ein Jahr alte Wagen seit dem frühen Dienstag Abend dort geparkt war. Das ausgebrannte Auto wird sichergestellt. Am Mittwochmorgen soll es ein Brandermittler der Polizei in Augenschein nehmen. Die Polizei bittet Zeugen, die eventuell Beobachtungen gemacht haben, sich unter 05531/9580 zu melden.