Montag, 30. Dezember 2019

Holzminden: Parkplatz Liebigstraße wieder Müllhalde

Was für eine Bescherung.

Holzminden. Am letzten Wochenende ist es wieder soweit: Aus dem Parkplatz Liebigstraße in Holzminden wird eine Müllhalde. Wieder einmal. Nicht nur, dass sich am Rand der Parkstreifen ablesen lässt, in welchem Schnellrestaurant die Autofahrer eingekauft und was sie auf dem Parkplatz verzehrt haben. Nein, nicht nur das. Denn dort, wo bis vor kurzem die Altkleidercontainer standen, stapelt sich der Müll. Hausrat liegt zwischen den Altglascontainern, Altkleidersäcke, Kinderspielzeug, Teppiche und Co. sind hier abgeladen worden.

Das Bild ist bekannt, es hat sich all jenen bereits eingeprägt, die hier ihr Altglas loswerden wollen. Immer freitags rücken deshalb im Auftrag der Abfallwirtschaft des Landkreises Holzminden zupackende Mitarbeiter an, um aufzuräumen – oder besser gesagt wegzuräumen, was andere unerlaubt entsorgen.

Doch diesmal ist es besonders schlimm. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 31.12.2019