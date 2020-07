Freitag, 17. Juli 2020

Holzminden: Plötzlich liegt die Ladung auf der Straße...

Holzminden. Es ist ein ärgerliches Missgeschick, das einem Lkw-Fahrer am Freitagmorgen in der Holzmindener Innenstadt passiert ist. Aber ein Missgeschick, das schnell wieder beseitigt werden konnte. Der mit einem Container bestückte Lastwagen eines Holzmindener Entsorgungsunternehmens war kurz nach 9 Uhr auf der Neuen Straße in Holzminden unterwegs. Beladen war er mit Styropor. Plötzlich sprang die Klappe des Containers auf – und das Styropor landete kurz vor der Kreuzung am Amtsgericht auf der Straße. Das Unternehmen selbst handelte sofort: Kurz darauf war ein Radlader vor Ort und lud die leichte Ladung wieder auf. Nach rund zehn Minuten, so die Polizei, war der Spuk vorbei. (bs)