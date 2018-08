Donnerstag, 23. August 2018

Holzminden: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer

Die Polizei zog den betrunkenen Autofahrer bei Stahle aus dem Verkehr.

Holzminden/Stahle. Nach einem Hinweis einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin konnte die Polizei am Donnerstagabend ein 44-jähriger Fahrer eines Renault Modus aus dem Verkehr ziehen. Dieser war der Zeugin zuvor auf der B64 aufgefallen, da er in "Schlangenlinien" vor ihr hergefahren war.

Die sofort eingesetzte Streifenbesatzung des Polizeikommissariats Holzminden sichtete dann auch bei Stahle das Fahrzeug. Das fuhr in der Tat in Schlangenlinien und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn, bevor es angehalten werden konnte. Bei der Kontrolle gab der offensichtlich deutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer an, ein bis zwei Bier getrunken zu haben - ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab hingegen einen Wert von 2,70 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin mit zum Polizeikommissariat genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt, ihm wurde gleichtzeitig das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt.