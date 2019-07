Mittwoch, 24. Juli 2019

Holzminden: Polizei sucht dreisten Dieb

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann?

Holzminden (r). Am Donnerstag, 16. Mai, gegen 18.15 Uhr, wurde in einem Holzmindener Elektronikfachmarkt ein hochwertiges Apple Notebook gestohlen. Der männliche Täter überlistete dabei sämtliche elektronische Sicherungen, verstaute das Gerät unter seiner Jacke und konnte anschließend unerkannt entkommen.

Da von dem Mann gute Bildaufzeichnungen vorliegen, hat das Amtsgericht Hildesheim nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Auf Grund der professionellen Vorgehensweise ist davon auszugehen, dass der Mann weitere, gleichgelagerte Taten begangen hat beziehungsweise auch weiterhin begeht.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sich an die Tat erinnern können, oder die sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.