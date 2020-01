Dienstag, 07. Januar 2020

Holzminden: Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ kommt für eine Fahrt zurück auf die Oberweser

Der „Kaiser Wilhelm“ am Anleger in Lauenburg.

Holzminden/Lauenburg. Am 26. September 1970, vor also 50 Jahren, absolvierte der Raddampfer Kaiser Wilhelm seine letzte Linienfahrt für die damalige Oberweser-Dampfschifffahrt (OWD) auf der Strecke Hameln-Polle-Hameln.

Am 25. Oktober 1970 kam der „Kaiser“ nach einer Überführungsfahrt von der Weser über den Mittellandkanal bis nach Magdeburg, durch die damalige DDR, elbabwärts bis in seinem neuen Heimathafen Lauenburg/Elbe an. Dort ist er seither zum Besuchermagneten für viele Menschen geworden. Seit der Überführung zur Elbe kommen bis heute jedes Jahr sehr viele junge und ältere Gäste nicht nur aus dem Weserbergland nach Lauenburg. Ganze Busgruppen wollen noch einmal mit „unserem Kaiser Wilhelm“ fahren und bedauern es bis heute, dass der Traditionsdampfer nicht mehr auf der Weser fährt.

Aber: Bereits 2015 auf der Rückreise des Dampfers von Dresden nach Lauenburg reifte beim Förderverein die Idee, mit dem „Kaiser“ noch einmal an die Weser zu fahren. Seit Sommer 2018 laufen nun die genauen Planungen auf Hochtouren. Und jetzt ist es endlich soweit: Vom 17. Juli bis 2. August 2020 wird der ehemalige OWD-Raddampfer „Kaiser Wilhelm“ noch einmal in sein langjähriges Fahrwasser und Fahrgebiet auf der Oberweser aufbrechen und Menschen rechts und links der Weser an alte Zeiten erinnern.

