Montag, 28. Oktober 2019

Holzminden: Rangelei und Trunkenheitsfahrten

Die Polizei kontrollierte einen Autofahrer in Holzminden. Foto: tah/Symbolbild

Holzminden. Am Freitag, 25. Oktober, kam es gegen 21.30 Uhr in Holzminden, Altendorfer Straße, zu einer Rangelei. Dabei schlugen ein 49-jähriger und ein 55-jähriger Holzmindener mit Fäusten auf einander ein. Vorangegangen war zuvor ein Streit zwischen beiden Personen. Bei der Rangelei wurden beide Personen im Gesichtsbereich verletzt. Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. Der 55-Jährige war während des Vorfalls alkoholisiert - und kurz zuvor mit seinem Transporter vorgefahren. Somit musste er sich auch einem Alkoholtest unterziehen, bei dem er den Grenzwert zur Fahrtüchtigkeit überschritten hatte. Somit wurde gegen die Personen neben der Körperverletzung auch ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Bereits am Freitagnachmittag wurde in Holzminden, Billerbeck ein Fahrzeug aus Celle kontrolliert. Der 26-jährige Fahrzeugführer mit seinem Daimler war den Polizeibeamten zuvor aufgefallen, da er seinen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann Auffälligkeiten fest, die auf eine Drogenbeeinflussung hindeuteten. Es folgte eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens.