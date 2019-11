Dienstag, 26. November 2019

Holzminden: Reparatur dauert, deshalb: Freies Eislaufen

Die Eisbahn auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt ist nicht komplett durchgefroren. Bis der Fehler repariert ist, dürfen die Weihnachtsmarktbesucher kostenlos aufs Eis. Foto: bs

Holzminden. Das Problem mit der Eisbahn auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt ist größer als gedacht. Es ist nicht – wie zunächst vermutet – Luft in den Lamellen, die ein komplettes Durchfrieren des Wassers verhindert hat, sondern ein Planungsfehler der Firma, die die Eisbahn auf dem Holzmindener Marktplatz aufgebaut hat. „Wir arbeiten schon seit Jahren mit dem Unternehmen zusammen“, so Christina Littkemann vom Stadtmarketing Holzminden. Seit Montag ist bereits ein Techniker der Firma vor Ort, der dem Fehler auch auf den Grund gegangen ist. Jetzt wartet der Eisbahnmeister auf die Ersatzteile, die aus Holland kommen und noch im Laufe des Dienstags in Holzminden eintreffen sollen. Die gute Nachricht für alle kleinen und großen Eisläufer und Eisballerinen: Bis die Eisbahn repariert und das Eis komplett durchgeforen ist, heißt es freies Eislaufen für alle. Die defekte Bahn wird natürlich entsprechend abgesperrt. Die Reparatur soll so schnell wie möglich erfolgen. (bs)