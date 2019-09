Montag, 30. September 2019

Holzminden: Roller ausgewichen, vor dem Baum gelandet

Der stark beschädigte Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Foto: bs

Holzminden. Unfall auf der Liebigstraße in Holzminden am Montagmorgen gegen 8.20 Uhr: Ein mit zwei Personen besetzter Opel Vectra kam in Höhe der Kreuzung Liebigstraße/Heusinger Straße nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Graben und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht an der Hand. Der Wagen wurde stark beschädigt und musste geborgen werden. Nach der Aussage des Autofahrers musste er einem im Kreuzungsbereich wendenden Kleinkraftrad – vermutlich war es ein Roller – ausweichen. Die Polizei bittet jetzt um die Mithilfe der TAH-Leser. Sie bittet den Rollerfahrer sich zu melden. Und sie bittet Zeugen, die Beobachtungen zum Unfall gemacht haben, unter 05531/9580 anzurufen. (bs)