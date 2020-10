Dienstag, 06. Oktober 2020

Holzminden: Roxy-Kinoleiterin Grzibek appelliert: „Wir brauchen Euch!“

Der für November angekündigte neue Bond war für Roxy-Theaterleiterin Stanislawa Grzibek die Hoffnung auf gute Besucherzahlen. Jetzt ist der Filmstart auf April geschoben worden. Foto: spe

Holzminden. „Es läuft nicht wie erhofft“, sagt Stanislawa Grzibek. „In Worten hatten wir sehr viel Zuspruch, so viele Mails und Posts, aber leider schlägt sich das in den Besucherzahlen nicht nieder.“ Vier Wochen nach Wiedereröffnung nach der Corona-Zwangspause zieht die Theaterleiterin des Holzmindener Roxy-Kinos eine eher ernüchternde Bilanz. Lief die erste Woche noch gut und bestätigte die Hoffnung, dass die Holzmindener nach der langen Pause heiß auf Kino seien, so hat sich die Resonanz auf durchschnittlich 20 Gäste pro Tag eingependelt. Das ist viel zu wenig für einen wirtschaftlichen Kinobetrieb und wird irgendwann existenzbedrohend. Normal waren in Vorcoronazeiten 150 bis 200 Besucher pro Tag. Offensichtlich sind viele ängstlich und wollen sich einen Kinobesuch ersparen, vielleicht haben sich auch die Sehgewohnheiten angesichts erstarkter Streamingdienste, die die Filmfirmen in der Coronakrise bevorzugt bedienten. Für das Roxy ist es von entscheidender Bedeutung, schnell Gäste zurückzugewinnen und die Besucherzahlen zu steigern. Und jetzt ist auch noch der neue James Bond von November auf April nächsten Jahres geschoben worden. Für Stanislawa Grzibek steht außer Frage: „Nicht James Bond kann das Kino retten, keine Überbrückungshilfen oder Liquiditätskredite, nur unsere Einwohner. Unsere Botschaft an die Gäste lautet: Wir brauchen Euch!“ (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 7. Oktober