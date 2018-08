Montag, 20. August 2018

Holzminden: Rückstau nach Unfall

Holzminden. Ein Unfall im Berufsverkehr hat am Montagmorgen für einen Rückstau im Bereich von Bülte und Nordumgehung geführt.

Gegen 7.50 Uhr war eine 38-jährige Holzmindenerin mit ihrem Wagen aus dem Bültekreisel kommend in Richtung Bevern unterwegs. Sie wollte nach links auf die Auffahrt zur Nordumgehung abbiegen und übersah dabei einen aus Richtung Bevern kommenden Wagen, den ein 34-jähriger Mann aus Bevern steuerte. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Autofahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Da Öl und Treibstoff ausgelaufen waren, wurden die Feuerwehr Holzminden und die Straßenmeisterei alarmiert, die die Fahrbahn reinigten. Kurz vor 9 Uhr konnte die Straße wieder komplett freigegeben werden.