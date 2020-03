Donnerstag, 19. März 2020

Holzminden: Schadstoffsammlung an einem anderen Ort

Die Schadstoffsammlung findet am Freitag auf dem Gelände der Firma Balke in Holzminden statt.

Holzminden. Die von der Abfallwirtschaft Holzminden für Freitag, 20. März, geplante Schadstoffsammlung in Holzminden wird an einen anderen Ort verlegt. Das teilt der Landkreis Holzminden mit. Die Sammlung erfolgt von 10 bis 12 Uhr in der Rehwiese 27 auf dem Gelände der Firma Carl Balke. Die AWH bitte um Beachtung