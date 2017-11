Mittwoch, 22. November 2017

Holzminden schafft die Straßenausbaubeiträge ab

„So viele Zuhörer waren in den letzten 15 Jahren noch nie da“, begrüßte Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz (Zweite von rechts) „alle vor unter hinter mir“. Das Thema „Abschaffung der Straßenausbaubeiträge“ hatte mobilisiert.

Holzminden. Stühle mussten noch herbeigeschafft, die Tür zum „Blauen Salon“ geöffnet werden. Schließlich saßen die Zuhörer vor und hinter dem Rat und folgten konzentriert seinen Debatten. Der Tagesordnungspunkt, für den die allermeisten Bürger an diesem Tag in die Sitzung gekommen waren, wurde vorgezogen, und mit Beifall und Bravo-Rufen quittierten einige lautstark ihre Sympathien für das, was die WIR/FDP/GFH/UWG-Gruppe per Antrag angestoßen hatte und durch den Rat brachten: Die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge und die Aufhebung der entsprechenden Satzung. Die jahrzehntelang gängige Praxis der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen, gerade in den letzten Jahren immer wieder teures Ärgernis betroffener Bürger, wird aufgegeben. Die finanziellen Mittel zum Straßenausbau sollen, entsprechend dem aktuellen Investitionsprogramm, im Finanzhaushalt der Stadt bereitgestellt werden. (spe)

