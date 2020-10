Dienstag, 13. Oktober 2020

Holzminden: Sechs Millionen Euro zusätzlich für das Jugendamt

Der Schutz von Jugend und Familie erfordert mehr finanziellen Aufwand. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Dass der Landkreis finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, dürfte keine umwerfende Neuigkeit sein. Allerdings werden die finanziellen Anforderungen an den schon genug gebeutelten Kreis immer größer. Wenn am Montag,. 26. Oktober, der Kreistag zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt, dann müssen sich die Kreistagsabgeordneten mit einem Nachtragshaushalt befassen, der das Defizit im Kreishaushalt weiter anwachsen lässt. Allein im Bereich „Jugend und Familie“ gibt es sechs Millionen Euro mehr an Kosten, die anfallen. (fhm)

