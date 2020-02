Freitag, 14. Februar 2020

Holzminden: Senf kosten und Rum schnuppern

Pia Rempe und Inga Schaper halten die neue Broschüre in ihren Händen. Darin enthalten zwölf Themenwelten und 26 Termine rund um die "Welt der Düfte und Aromen".

Holzminden. Es ist die große Welt der Düfte und Aromen, die in der kleinen Broschüre Platz findet. Gerade erst wurde sie druckfrisch beim Stadtmarketing in Holzminden angeliefert. Freitagmorgen halten sie Inga Schaper und Pia Rempe in den Händen. Zwölf Themenwelten und 26 Duft- und Aromenseminare wird es in diesem Jahr – mindestens – geben. Die Idee des Stadtmarketings Holzminden, vor vier Jahren ersonnen, ist zu einem Erfolgsrezept geworden. Start ist bereits am Sonnabend, mit der „Welt des irischen Wiskeys“. Für den, der sie kennenlernen möchte, sei verraten: Es sind noch einige wenige Plätze frei! Und auch für „Die Welt der Indischen Gewürze“ am Sonntag und „Die Welt der Würzsenfs“ nächsten Mittwoch kann man sich noch einschreiben. Anmeldung beim Stadtmarketing Holzminden, Markt 2, unter Telefon 05531/992960 oder info@stadtmarketing-holzminden.de. Wer durch das 36 Seiten große Heftchen blättern möchte, der findet es jetzt beim Stadtmarketing und in den nächsten Tagen in vielen Holzmidnener Geschäften. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 15.02.2020