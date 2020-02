Montag, 03. Februar 2020

Holzminden: Sieht so die neue Asli aus?

Es gibt einen klaren Sieger beim Architektenwettbewerb für den Neubau der Astrid-Lindgren-Schule in Holzminden.

Holzminden. Zehneinhalb Stunden hat das Preisgericht getagt – und einen klaren Sieger gefunden: Die neue Astrid-Lindgren-Schule zwischen Michaelisplatz und Liebigstraße in Holzminden könnte ein pavillonartiges Schulgebäude werden, zweigeschossig, mit hallenartigem Forum, Schulgarten und grünem Klassenzimmer. Das Konzept des Architekturbüros aus Leipzig für die Asli hat die Jury überzeugt. Wird dieser Entwurf auch den Holzmindener Rat überzeugen? 13,5 Millionen Euro will die Stadt Holzminden in den Schulneubau investieren. Bereits im Sommer 2022 soll dort der Unterricht für die Grundschüler beginnen. Das Siegerkonzept, aber auch alle anderen Architekten-Entwürfe zur neuen Asli sind zwei Wochen lang in der VR-Bank in Südniedersachsen in der Neuen Straße in Holzminden ausgestellt. (bs)

