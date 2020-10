Mittwoch, 14. Oktober 2020

Holzminden: Sortimentsbeschränkung an der Allersheimer Straße aufheben?

Das Ladengeschäft rechts im Bild steht recht lange schon leer. Zum Beispiel hier soll nach dem Willen der WIR/GFH/UWG-Gruppe demnächst ganz anderer Einzelhandel als zuletzt möglich sein. Foto: spe

Holzminden. Der Bebauungsplan Nummer 89 „Zwischen Karlstraße und Allersheimer Straße“ hatte das Ziel, zentrumsrelevanten Einzelhandel auch unterhalb der Schwelle der Großflächigkeit entlang der Karl- und Allersheimer Straße in Holzminden zu begrenzen und damit den innerstädtischen Einzelhandel zu schützen. So wurde vor einigen Jahren im Geltungsbereich des Bebauungsplans auch eine Veränderungssperre erlassen. Das bedeutet: Werden hier Ladengeschäfte leer, darf sich hier kein Gewerbe von Innenstadtrelevanz neu oder größerer Ausdehnung ansiedeln. Mit dem vom Rat beschlossenen Einzelhandelskonzept ist außerdem die Liste zentrumsrelevanter Sortimente festgelegt worden. Die Gruppe WIR/GFH/UWG im Rat der Stadt Holzminden will dies nun ändern. Sie hat einen Antrag gestellt, den gültigen Bebauungsplan und die Sortimentsbeschränkung aufzuheben. Auch „Einzelhandelsbetriebe, die zusammen ein Einzelhandelszentrum mit mehr als 800 Quadratmetern Geamtverkaufsfläche bilden“, sollen künftig im genannten Geltungsbereich zulässig sein. (spe)

