Sonntag, 13. September 2020

Holzminden: Sportlich mit Müllsack und Greifer

Die Aktiven des DLRG holten acht Fahrräder aus der Weser. Fotos: DLRG/bs

Holzminden. Die „rundrum saubere Sache“ muss sich wohl erst einmal noch rumsprechen. Am Sonnabend, bei der ersten sportlichen Müllsammelaktion in Holzminden ist die Zahl der Teilnehmer nämlich noch überschaubar. Das Ergebnis aber hat es in sich: 20 volle Müllsäcke stehen zum Schluss am Johannismarkt. Und nicht nur die. Die DLRG ist nämlich auch ins Wasser gegangen. Und hat aus der Weser acht Fahrräder, eine Warnbake und sogar eine Bratpfanne geholt!

Der Round Table 150 und die BKK 24 haben zu dieser Aktion aufgerufen. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 14.09.20