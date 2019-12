Montag, 30. Dezember 2019

Holzminden: Stadtwerke telefonisch nicht erreichbar

Telefonisch ist das Kundenbüro der Stadtwerke nicht erreichbar.

Holzminden. Zurzeit sind die Stadtwerke in Holzminden sehr gefragt. Denn die Kunden sind aufgefordert, ihre Zählerstände mitzuteilen. Hunderte rufen täglich an – und erhalten zurzeit keine Verbindung. „Wegen eines Ausfalls der Telefon- und Datenleitung ist das Kundenbüro der Stadtwerke Holzminden bis auf Weiteres telefonisch nicht erreichbar“, teilen die Stadtwerke Holzminden am Montagnachmittag mit. Sie empfehlen: „Die Zählerstände für die Jahresverbrauchsabrechnung 2019 können weiterhin online unter www.stadtwerke-holzminden.de abgegeben werden oder gerne auch per E-Mail an kundenservice@sw-holzminden.de“. Weiter heißt es: „Die Stadtwerke Holzminden entschuldigen sich bei ihren Kunden für die Unannehmlichkeiten und bedanken sich für das Verständnis!“