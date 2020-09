Freitag, 04. September 2020

Holzminden: Stiebel Eltron feiert zwölf Nachwuchskräfte

Feierliche Verabschiedung der Auszubildenden – mit Abstand: Anna Funk, Personalreferentin (hinten links) und Winfried Kunkel, Gewerblicher Ausbildungsleiter (Fünfter von links) freuen sich über den erfolgreichen Abschluss der Auszubildenden. Auch Personalleiterin Christiane Schäfers (Zweite von rechts) und Betriebsratsmitglied Stefanie Sturm (Mitte) gratulierten den Prüflingen.Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Zwölf Nachwuchskräfte haben jetzt bei Stiebel Eltron erfolgreich ihre Ausbildung beendet. Coronabedingt konnten die Prüfungen erst jetzt und nicht wie geplant im April durchgeführt werden. „Wir sind sehr stolz, dass unsere Auszubildenden trotz der erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie ihre Ausbildungen bestanden haben“, freut sich Christiane Schäfers, Leiterin Personal.

Sieben Industriekaufleute, drei Fachkräfte für Lagerlogistik und zwei Maschinen- und Anlagenführer haben mit drei Monaten Verzögerung ihre theoretische sowie praktische Prüfung im Juli absolviert. „In unserem Energy Campus hatten wir beispielsweise die Möglichkeit, die Prüfungen für die Industriekaufleute unter Berücksichtigung der geltenden Hygienemaßnahmen durchzuführen“, berichtet Anna Funk, Personalreferentin. „Die Fachkräfte für Lagerlogistik haben ihre Prüfung ebenfalls bei uns im Werk absolviert – hier mussten wir auf einen Sonnabend ausweichen, um nicht mit dem laufenden Betrieb zu kollidieren.“ Winfried Kunkel, Gewerblicher Ausbildungsleiter ergänzt: „Lediglich die Maschinen- und Anlagenführer konnten ihre Prüfung zum geplanten Datum unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften durchführen.“

„Wir freuen uns besonders, dass elf von zwölf Auszubildenden dem Unternehmen treu bleiben und von uns übernommen werden können“, so Kunkel. „Noah Buske wünschen wir viel Erfolg für sein kommendes Studium.“

Nicolas Kindel, Ronja-Marie Kusserow, Hanna Sporleder, Timo Beyer, Dorothea Seidel und Ilka Schwerdtfeger sind künftig als Industriekaufleute im Unternehmen tätig. Im Bereich der Lagerlogistik arbeiten Mehmet-Furkan Aslanoglu, Senel Yilmaz und Max Kleinwechter für Stiebel Eltron. Als Maschinen- und Anlagenführer sind Luca Bettermann und Felix Leon Leischner im Holzmindener Werk tätig.

Ausbildungsplätze

für 2021

„Für den Ausbildungsstart im September 2021 können sich jetzt bereits die Schüler des kommenden Abschlussjahrgangs bewerben. Wir bieten Optionen für Haupt-, oder Realschüler, aber auch für Abiturienten“, so Funk. Folgende Ausbildungsplätze werden für das nächste Jahr im Werk in Holzminden angeboten: Industriemechaniker, Mechatroniker für Kältetechnik, Elektroniker für Betriebstechnik, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Fachkraft für Lagerlogistik sowie Industriekaufleute.

Schüler, die sich für ein Studium interessieren, können bei Stiebel Eltron vom System des dualen Studiums profitieren. Folgende Studiengänge werden in Kooperation mit der FH Bielefeld angeboten: Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrotechnik am Campus Minden, Digitale Technologien am Campus Gütersloh sowie Wirtschaftsinformatik in Bielefeld.

Weitere Informationen zu den Ausbildungs- und Studienangeboten unter www.stiebel-eltron.de/karriere