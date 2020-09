Samstag, 12. September 2020

Holzminden: Stiebel Eltron sagt Teilnahme an Messen ab

Messestand des Unternehmens Stiebel Eltron. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Das Unternehmen Stiebel Eltron wird angesichts der Corona-Pandemie im gesamten ersten Halbjahr 2021 nicht an Messen teilnehmen – und damit auch nicht an einer eventuellen ISH im Frühjahr 2021. Die ISH ist die Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima in Frankfurt. „Wir haben diese schwierige Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Unter den momentanen Bedingungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sehen wir für uns keine zufriedenstellende Möglichkeit, das Erlebnis ‚ISH-Messebesuch‘ für unsere Partner aus dem In- und Ausland in der gewohnt hohen Qualität möglich zu machen“, erklärt Gruppengeschäftsführer Dr. Nicholas Matten die Absage.

