Freitag, 10. Januar 2020

Holzminden: Stiebel wird Mehrheitsanteilseigner

Dr. Nicholas Matten, Geschäftsführer Stiebel Eltron GmbH & Co. KG. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Der Haustechnikhersteller Stiebel Eltron GmbH & Co. KG wird vorbehaltlich ausstehender Genehmigungen neuer Mehrheitsanteilseigner an der Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme GmbH & Co. KG, die im Heizungsmarkt mit den Marken „Proxon“ und „Atarus“ präsent ist. „Es handelt sich um eine strategische Partnerschaft, die für beide Seiten große Vorteile bietet“, kommentiert der Geschäftsführer des Luftheizungsspezialisten aus Freudenberg im Siegerland, Benedikt Zimmermann.

Mehr lesen Sie im TAH am 11. Januar 2020