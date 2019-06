Montag, 03. Juni 2019

Holzminden: Straßenverkehrsamt überfüllt!

Das Straßenverkehrsamt nimmt am heutigen Montag keine Kunden mehr an.

Holzminden. In der Zulassungsbehörde des Straßenverkehrsamtes Holzminden herrscht momentan wieder Hochbetrieb, meldet die Pressestelle des Landkreises. Bereits um 9 Uhr am Montagmorgen hatten sich rund 40 Kunden zusätzlich zu den bereits bestehenden Terminen angemeldet. Weitere Kunden können am Montag nicht mehr angenommen werden, weil eine Abarbeitung nicht zu schaffen ist. Das Straßenverkehrsamt bittet dafür um Verständnis.