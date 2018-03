Montag, 26. März 2018

Holzminden: Suche nach Jürgen B. intensiviert

Die Suche nach Jürgen B. geht weiter.

Holzminden/Mühlenberg. Die Suche nach Jürgen B., der seit Sonnabendmorgen vermisst wird, ist am Montag Vormittag weiter intensiviert worden, nachdem sich Zeugen gemeldet haben, die den 67-Jährigen bei Mühlenberg gesehen haben wollen: Die Polizei, Mitarbeiter der Forst und die Feuerwehr fahren die teilweise nur schwer passierbaren Waldwege ab, zehn Rettungshundeteams der Johanniter sind im Einsatz. Und er Polizeihubschrauber Phönix mit der Wärmebildkamera überfliegt das Waldgebiet zwischen Holzminden und Mühlenberg. Am Nachmittag beendet der Polizeihubschrauber seine Suche ergebnislos.

Seit Sonnabend wird der 67-Jährige aus Holzminden vermisst. Er hatte Sonnabendmorgen sein Wohnhaus verlassen. Am Sonntag hat sich die Polizei mit einem Vermisstenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt.

Weil ein Zeuge, der sich daraufhin gemeldet hat, Jürgen B. im Wald bei Mühlenberg gesehen haben will, konzentriert sich die Suche am Montag auf das Waldgebiet zwischen der Horst in Holzminden und Mühlenberg. Im Laufe des Nachmittags meldet sich eine weitere Zeugin. Auch sie will Jürgen B. bei Mühlenberg gesehen haben. Die Suche konzentriert sich deshalb auf das Waldgebiet zwischen Niemannsvilla in Holzminden und der Teufelskehre oberhalb Mühlenbergs. Koordiniert wird sie von Katrin Seizer und Dr. Bettina König von der Johanniter-Rettungshundestaffel Südniedersachsen.

Jürgen B. der mit einer Spiegelreflexkamera unterwegs ist, ist dringend auf Medikamente angewiesen. Er ist etwa 180 cm groß, hat eine schlanke Figur mit leichtem Bauchansatz, er ist Brillenträger und trug am Sonnabend einen braunen dicker Pullover, eine blaue Jeanshose und braune Halbschuhe. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Holzminden unter Telefon 05531/958-0 in Verbindung zu setzen.