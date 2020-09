Samstag, 26. September 2020

Holzminden: Symrise geht auf „Nummer sicher“

Die neue Störfall-Broschüre wird in Kürze an alle Holzmindener verschickt.

Holzminden. Seit vielen Jahren ist Symrise als Unternehmen aus und in Holzminden gemeinsam mit der Stadt Holzminden, gewachsen. Die Anwohner informiert es regelmäßig über Neues aus dem Unternehmen. Dazu gehören zum Beispiel auch Informationen über die Stoffe, mit denen Symrise jeden Tag arbeitet und die auf seinem Gelände gelagert werden. Aus diesem Grund erhalten alle Anwohner in Holzminden in den nächsten Tagen eine Informations-Broschüre von Symrise.

