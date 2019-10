Dienstag, 29. Oktober 2019

Holzminden: Symrise mit anhaltend gutem Wachstum

Im Segment Flavor – dem Geschäft mit Aromen für Lebensmittel und Getränke – wuchs der Umsatz um 5,8 Prozent. Foto: Symrise

Holzminden. Nach einem dynamischen ersten Halbjahr setzte die Symrise AG ihren Wachstumskurs im dritten Quartal erfolgreich fort. Alle Segmente profitierten von guter Nachfrage. Der Konzern steigerte den Umsatz im Neunmonatszeitraum (9M) auf 2.551 Millionen Euro (9M 2018: 2.383 Millionen). In Berichtswährung erhöhte sich somit der Umsatz um 7,1 Prozent.

„Wir haben unseren Wachstumskurs im dritten Quartal erfolgreich fortgesetzt. Auch angesichts einer etwas schwächeren Wirtschaftsentwicklung in einzelnen Ländern konnten wir Geschäftschancen sehr gut nutzen und in allen Segmenten zulegen. Außerdem haben wir Investitionsprojekte wie geplant um-gesetzt und zusätzliche Produktions- und Forschungskapazitäten geschaffen. Damit sind wir auch in Zukunft sehr gut aufgestellt und können so bestmöglich auf die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden eingehen. Für die verbleibenden Wochen des Jahres sehen wir uns gut positioniert und sind zuversichtlich, unsere Wachstums- und Profitabilitätsziele für das Gesamtjahr 2019 zu erreichen“, sagte Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, bei der Vorstellung des Neunmonate-Berichtes.

Mehr lesen Sie im TAH am 30. Oktober 2019