Samstag, 18. Januar 2020

Holzminden: Symrise unter den 500 besten Arbeitgebern!

Symrise gehört zum Sektor „Chemie und Rohstoffe“ und belegt hier Platz 14 im Stern-Ranking. Foto: rei

Holzminden. „Deutschlands 500 beste Arbeitgeber – So eine Umfrage gab es noch nie“ ist im Stern über der aktuellen Titelgeschichte zu lesen. Tatsächlich hat das Marktforschungsunternehmen Statista im Auftrag des Stern die Antworten von 45.000 Arbeitnehmern ausgewertet und nach einem ausgeklügelten System in eine Rangfolge der besten 500 gebracht. Beurteilt werden konnten alle Unternehmen ab 500 Beschäftigten in Deutschland. Auf Platz 225: Symrise. Der Holzmindener Konzern schaffte es in seiner Branche – Chemie und Rohstoffe – sogar auf Platz 14 von 22. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 18. Januar 2020