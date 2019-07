Montag, 22. Juli 2019

Holzminden: Symrise zeigt „Düfte der Welt“ in Grasse

Auch Fotos spiegeln die Düfte einer Region wider – hier sollen es die Farben Indiens sein. Foto: Symrise

Holzminden/Grasse. Symrise präsentiert seine Welt-Duft-Reise „World Tour Through Scent“ noch bis 28. Juli im Rahmen der „Grasse in Wonderland“. Im Mittelpunkt der Symrise-Präsentation steht die Interaktion von Parfümeuren und Kulturen weltweit. Besucher können sich dem Thema über Texte, Fotografien und Düfte nähern. Das internationale Parfüm- und Kunstfestival findet dieses Jahr zum ersten Mal in der südfranzösischen Stadt Grasse statt, die für ihr reiches Duft-Erbe bekannt ist. So hat die UNESCO vor Kurzem die Expertise in Verbindung mit Parfüms aus Grasse als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt.

