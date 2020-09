Dienstag, 29. September 2020

Holzminden: Tipp zum Antrag auf Kurzarbeitergeld

Heinrich Klümper ist für die Auszahlung des KuG zuständig. Foto: Agentur für Arbeit

Kreis Holzminden Seit Beginn der Corona-Pandemie Mitte März 2020 haben in den Landkreisen Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg über 5.000 Unternehmen Kurzarbeit angezeigt. Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld (KuG) wird Monat für Monat individuell für jeden Betrieb nach Vorlage des entsprechenden Antrages berechnet. „Wir in der Arbeitsagentur sorgen dafür, dass die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitgeber jeden Monat schnellstmöglich das Kurzarbeitergeld auf dem Konto haben,“ so Heinrich Klümper, der die Auszahlung des KuG im Bereich der Agentur für Arbeit Hameln koordiniert.

