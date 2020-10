Mittwoch, 28. Oktober 2020

Holzminden: „Tippen tötet“ auch bei uns

Das Mittwochs-Thema der Verkehrssicherheitswoche tragen die drei Polizeibeamten plakativ auf den Holzmindener Haarmannplatz.

Holzminden. Christian Rusniok sattelt den Rucksack. „Bleib wachsam“ mahnt sein Kampagnenmotiv. Gemeinsam mit Malena Rose und Jaqueline Kohnert stellt er sich auf die Verkehrsinsel auf dem Haarmannplatz in Holzminden. Auch sie tragen Rucksäcke. Auch sie haben eine Botschaft: „Tippen tötet. Bleib wachsam“. Die drei sind Polizeibeamte und in dieser Woche – mit vielen anderen Kollegen auch – in Sachen Verkehrssicherheit unterwegs. Christian Rusniok ist Sachbearbeiter Prävention. Malena Rose hat die Federführung bei dieser Mittwochs-Aktion und auch Kollegin Jaqueline Kohnert stellt sich nur zu gern in den Dienst der guten Sache. Dabei bekommen sie auf dem Haarmannplatz Unterstützung von Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul und von Manuela Schäfer, zuständige Dezernatsleiterin beim Landkreis Holzminden.

Die drei wandelnden Litfassäulen tauchen am Mittwoch überall dort auf, wo Gefahrenstellen lauern. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 29.10.2020