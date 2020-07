Mittwoch, 29. Juli 2020

Holzminden: Tischers übergeben das Hotel Buntrock in neue Hände

Die Ehepaare Tischer und Schindhelm mit den Mitarbeitern des Hotels Buntrock. Foto: Gastroplenum

Holzminden. Vor 35 Jahren zog es Elizabeth und Rolf Tischer nach Holzminden, genauer gesagt in das Hotel Buntrock in die Karlstraße 23. Nun möchten Rolf und Elizabeth Tischer die gastronomischen Segel streichen und in den Hafen eines freien und unabhängigen Lebens einlaufen. Vor geraumer Zeit nahmen sie daher den Kontakt zu ihren Verpächtern auf, um über die Pachtauflösung zu sprechen. Es wurde die Firma Gastroplenum aus Stadtoldendorf beauftragt, das Hotel Buntrock in qualifizierte gastronomische Hände zu verpachten. „Noch bevor wir unsere Interessentenkartei zur Hilfe nehmen mussten, dachten wir an ein uns bereits bekanntes Gastronomieehepaar, Stephan und Ricarda Schindhelm aus der Schweiz, welche hierfür besonders in Betracht kommen könnten“, so Robert Hübeler von Gastroplenum. Stephan Schindhelm kann auf einige Stationen als Chefkoch, unter anderem in Großbritannien, und auch auf langjähriges Wirken in der Schweiz in verschiedenen 4-Sterne-Hotels zurückblicken und hatte zuletzt eine Chefkochstelle in einem Restaurant am Greifensee. Immer an seiner Seite seine Frau Ricarda, die als Serviceleiterin ebenfalls in der gehobenen Gastronomie tätig war. Gemeinsam mit ihrer fünfjährigen Tochter Anna freuen sie sich auf den Umzug nach Holzminden, um im Hotel Buntrock am 1. August das Ruder zu übernehmen.

