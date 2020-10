Dienstag, 06. Oktober 2020

Holzminden: Topf auf dem Herd fängt Feuer

Der Topf war auf dem Herd vergessen worden.

Holzminden. „Das hätte böse ausgehen können“, kommentiert es der aufnehmende Polizeibeamte: Eine 83-jährige Frau hat Dienstagmittag auf dem Herd in ihrem Reihenhaus in der Von-Langen-Allee in Holzminden Essen aufgesetzt – und ist dann auf dem Sofa eingeschlafen. Gott sei Dank ist ein Rauchmelder im Haus installiert. Und der schlägt Alarm. Schnell ist die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften unter Leitung von Olaf Jungermann vor Ort. Weitere Kräfte warten am Feuerwehrgerätehaus. Schnell kann auch Entwarnung gegeben werden. Der Schaden ist gering. „Der Rauchmelder hat einmal mehr Leben gerettet“, betonten Feuerwehr und Polizei. „Die Frau ist wohlauf, sie hat nur einen gehörigen Schreck gekriegt.