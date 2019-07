Freitag, 26. Juli 2019

Holzminden: Traktor mit Anhänger stürzt um

Traktor und Anhänger waren regelrecht ineinander verkeilt. Die Schadenshöhe mochte direkt am Unfallort noch niemand genau schätzen. Foto: rei

Holzminden. Bis zum Einbruch der Dunkelheit (und manchmal sogar noch länger) sind die Landwirte auch rund um Holzminden derzeit im Ernteeinsatz. Für einen von ihnen endete die Arbeit am Freitagabend um 20.45 Uhr recht abupt und ungewollt. Auf der Verlängerung der Liethstraße, wo die Fahrbahn nur noch ein asphaltierter Feldweg ist, kam ein Landwirt mit dem Traktor, den er sich extra für die Ernte gemietet hatte, aus unbekannter Ursache von der Straße ab. Die große, schwere Zugmaschine fuhr in den Graben und kippte auf die Seite. Dabei richtete sich der - zu diesem Zeitpunkt leere - Anhänger quasi auf und blieb halb senkrecht an den verunfallten Traktor gelehnt stehen. Die Holzmindener Feuerwehr rückte mit sechs Männern und Frauen in zwei Fahrzeugen unter Leitung von Ortsbandmeister Michael Nolte an und übernahm zuallererst die Erstversorgung des zum Glück unverletzten Fahrers und seines leicht verletzten "Passagiers". Außerdem mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden werden. Die Bergung des umgestürzten Gespanns wollte der Landwirt selbst erledigen. (rei)