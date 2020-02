Dienstag, 11. Februar 2020

Holzminden: Unbekannter bricht in die Lutherkirche ein

Rabiat ist der Unbekannte zu Werke gegangen. Fotos: Luthergemeinde

Holzminden. Dieser ungebetene Kirchenbesucher hatte Böses im Sinn: Vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein Unbekannter in die Holzmindener Lutherkirche eingebrochen. Der Schaden ist groß: Zwei denkmalgeschützte Türen wurden zum Teil stark beschädigt. Die Schränke wurden durchwühlt. Beute gemacht hat der Unbekannte aber nicht. Das Geld aus der Kollekte wird nämlich immer gleich zur Bank gebracht.

Es ist Küsterin Susanne Drescher, die Dienstagmittag den Einbruch bemerkt: Die Tür zur Sakristei steht einen Spalt weit offen. An der denkmalgeschützten Eingangspforte sind deutliche Spuren des Einbruchs zu sehen. Zunächst hatte der Einbrecher versucht, die Tür aufzuhebeln. Dann hat er mit ein paar kräftigen Tritten nachgeholfen. Um von der Sakristei in den Kirchenraum zu kommen, musste der Unbekannte noch einmal rabiat werden. „Die Innentür, ebenfalls denkmalgeschützt, hat er regelrecht zerlegt“, erklärt Benjamin Beineke vom Kirchenvorstand der Lutherkirche dem TAH.

Beineke fragt sich, was hat der Einbrecher in der Kirche gesucht – und nicht gefunden? „Alle Gemeinden bringen ihre Kollekte immer am Tag des Gottesdienstes zur Bank, ein Einbruch in ein Kirchengebäude ist also sinnlos“. Die Polizei hat den Einbruch aufgenommen, hat auch Fingerabdrücke, zum Beispiel an einer leeren Geldkassette, gesichert.

„Wir ärgern uns als ehrenamtliche Kirchenvorsteher“, betont Benjamin Beineke, denn jetzt kommt auf ihn und seine Mitstreiter viel zusätzliche Arbeit zu. Wie hoch der Sachschaden ist, der bei dem Einbruch angerichtet wurde, kann Benjamin Beineke noch gar nicht sagen. „Wir schätzen ihn auf mehrere tausend Euro“.

Wer im Umfeld der Lutherkirche in Holzminden Beobachtungen gemacht hat, die in Verbindung mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten, die Polizei zu informieren unter Telefon 05531/9580. (bs)