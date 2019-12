Dienstag, 17. Dezember 2019

Holzminden: Und die Orgel erklingt doch zu Weihnachten!

Die Orgelsanierung in der Lutherkirche schreitet voran. 93.000 Euro kostet sie. 15.000 Euro spendet die VR-Bank in Südniedersachsen. Fotos: bs

Holzminden. Die Kirchentür ist noch verschlossen. Aber die Orgelklänge sind zu hören. Ein Weihnachtslied. Gespielt nicht von Hanzo Kim – der Kantor steht noch vor der Kirchentür – sondern vom Intonateur. Und dann die Aussage eines strahlenden Superintendenten: „Ja, es ist Musik in der Lutherkirche zu Weihnachten“. Seit Oktober hat die Orgel geschwiegen. Ogelbauer hatten die rund 1.800 Pfeifen ausgebaut und gereinigt. Doch – und das ist die frohe Nachricht kurz vor dem Weihnachtsfest – „die Arbeiten an der Orgel sind inzwischen soweit fortgeschritten, dass die Lutherorgel in den Gottesdiensten an den Weihnachtsfeiertagen bereits wieder erklingt“, so Ulrich Wöhler. Zu verdanken ist das einem finanziellen Kraftakt der Luthergemeinde – die Sanierung kostet rund 93.000 Euro. Zu verdanken ist es auch der VR-Bank in Südniedersachsen, die 15.000 Euro als Spende beisteuert. Und am Dienstag den obligatorischen Scheck überreicht.

Zu dieser Scheckübergabe treffen sie sich vor der Lutherkirche: Dirk Papenberg und Axel Bühn von der VR-Bank in Südniedersachsen, Pastorin Anne-Kathrin Bode, Benjamin Beineke vom Kirchenvorstand, Kantor Hanzo Kim und Superintendent Ulrich Wöhler. In der Kirche ziehen die Intonateure der Orgelbaufirma aus Wunstorf – noch – die Register. Dann ist Pressetermin. Und Zeit für ein paar Informationen. (bs)