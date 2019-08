Dienstag, 13. August 2019

Holzminden: Und täglich grüßt das Murmeltier...

Der Müllberg zwischen den Altglascontainern auf dem Parkplatz am Sportpark Liebigstraße in Holzminden.

Holzminden. Es ist – wieder einmal – eine Momentaufnahme: An den Glascontainern am Sportpark Liebigstraße stapelt sich Dienstagmorgen erneut der Hausmüll. Ausgediente Kaffeemaschinen wurden dort zwischen die Container gestellt, ein Flaschenregal entsorgt. Dazu prall gefüllte Kartons und Plastiktüten, von denen man gar nicht wissen möchte, was sie alles enthalten: Benutzte Babywindeln zum Beispiel! Was, muss man sich fragen, sind das bloß für Mitmenschen, die dort – in schöner Regelmäßigkeit – den Platz vollmüllen? Ein Phänomen übrigens (der TAH hat schon mehrfach berichtet), das sich nicht nur am Parkplatz vor dem Liebigstadion findet, sondern auch andere Glascontainerstandorte vermüllt. Wer, um noch einmal die Frage zu stellen, mutet es den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft und der Stadt beständig zu, den Dreck wegräumen zu müssen?