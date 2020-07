Montag, 20. Juli 2020

Holzminden: Unfall bei Reparaturarbeiten

Holzminden . Am Montagmittag kam es bei Symrise im Werk Weser zu einem Unfall. Eine Pumpe, die gerade repariert wurde, sprang dabei unerwartet an. Der Mitarbeiter, der diese Reparatur ausführte, wurde mit einem Gemisch aus verschiedenen Chemikalien „besprüht“. Da nicht sofort feststand, um was für ein Gemisch es sich handelte, wurde vorsichtshalber der Notruf ausgelöst. Innerhalb weniger Minuten war ein großes Aufgebot an Rettungskräften vor Ort. Auch als nach Angaben eines Unternehmenssprechers klar wurde, dass es sich wohl nicht um gefährliche Stoffe handelte, entschied man sich dazu, den Patienten vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber nach Göttingen zu fliegen. (rei)