Samstag, 25. August 2018

Holzminden: Untergeschoss bei Schwager unter Wasser

Den ganzen Sonnabend Vormittag dauerten die Aufräumarbeiten an.

Holzminden. Großer Wasserschaden im Holzmindener Kaufhaus Schwager. In der Nacht zum Sonnabend sind im Untergeschoss rund 1.500 Quadratmeter Verkaufsfläche und Lager geflutet worden. Vermutlich ist eine Leitung zwischen dem 75.000 Liter fassenden Wassertank und der Sprinkleranlage gebrochen. Betroffen sind die Abteilungen Junge Mode und Spielwaren. Die Höhe des Schadens steht noch gar nicht fest. Das Untergeschoss ist gesperrt. Am Montag soll in Absprache mit der Versicherung ein Räumungsverkauf beginnen, um den Schaden begrenzt zu halten. (bs)