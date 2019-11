Montag, 04. November 2019

Holzminden: Vier Jahre Südniedersachsenprogramm

Übergabe des Jahresberichtes an die Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten, Birgit Honé, im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik und Verwaltung. Foto: ap

Kreis Holzminden. „You make my day“, begrüßt Birgit Honé, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Regionale Entwicklung, am Montagnachmittag Vertreter des Südniedersachsenprogramms aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Bei der Jahresbilanz-Veranstaltung in den Berufsbildenden Schulen Holzminden, Georg-von-Langen-Schule, nimmt die Ministerin strahlend den vierten Jahresbericht des Südniedersachsenprogramms entgegen. „Die Veranstaltung zeigt, wie vernetzt Südniedersachsen ist“, betont Ministerin Honé. Sie zeige, „dass alle an einem Strang ziehen“. Dank des Südniedersachsenprogramms werden „Projekte für die Regionen umgesetzt, die entscheidend sind“, so die Regionalministerin weiter. Sie steht persönlich hinter dem Projekt, wolle es nicht nur wohlwollend betrachten, sondern es aktiv betreuen. „Südniedersachsen ist und bleibt unser Projekt.“

