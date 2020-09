Mittwoch, 23. September 2020

Holzminden: Viktoria-Luise-Weg ist zu eng für Parker und Müllabfuhr

Die Tonnen blieben letzte Woche ungeleert stehen. Foto: TAH

Holzminden. Der Viktoria-Luise-Weg in Holzminden ist eine schöne Straße mit historischer Pflasterung und nach der Sanierung (unter der Erde wurden neue Versorgungsleitungen verlegt) im Originalzustand wieder hergestellt. Der Querschnitt ist unverändert, die Straße

schmal geblieben, baulich war das schwerlich anders zu lösen. Unverändert ist auch, dass Anwohner einseitig am Straßenrand ihre Autos abstellen. Viele haben hier weder einen Stellplatz noch Carport oder Garage auf dem Grundstück. An Tagen der Müll-, Biomüll- oder Altpapierabfuhr fuhren die Müllwagen des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises Holzminden kurzerhand über den Gehweg. Seit letzter Woche nun ist das anders: Die AWH-Fahrzeuge fuhren nicht über den Gehweg, weil die Durchfahrbereite zu gering ist, Bio- und Altpapiertonnen blieben ungeleert stehen.

Nun ist das Ordnungsamt der Stadt Holzminden aktiv geworden, informiert die Autohalter über das Halt- und Parkverbot im Viktoria-Luise-Weg, droht ihnen mit Knöllchen. Sie sollen künftig woanders parken. Anwohner sind aufgebracht, sprechen von „Schilda“, fühlen sich schlecht informiert und vor vollendete Tatsachen gestellt. Am Donnerstag startet die AWH einen neuen Versuch, will nun Biomüll und Altpapier, am Freitag den Restmüll abfahren. (spe)

