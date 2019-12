Montag, 23. Dezember 2019

Holzminden: Von der Pyramide zur Krippe

Ein schönes Arrangement, die Krippe auf dem Grundstück des Hotels Schwager an der Weser. Foto: bs

Holzminden. Sie sind neu: Die Krippe an der Weser, auf dem Gelände des Schwager-Hotels, und die Krippe auf dem Holzmindener Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal. Jedenfalls in dieser Zusammenstellung. Denn die Figuren gehören seit langem zur Weihnachtszeit in Holzminden. In den vergangen Jahren schmückten sie die beiden Pyramiden, die sich in der Oberen Straße und auf dem Haarmannplatz drehten. Doch dann waren die Pyramiden abgängig. Und die Figuren sollten verschrottet werden... (bs)

