Donnerstag, 09. Juli 2020

Holzminden: VR-Bank in Südniedersachsen übernimmt Habermann Immobilien

Vertragsunterzeichnung im Hause der VR-Bank, von links: Vorstandsvorsitzender Folkert Groeneveld, Albrecht Habermann, Vorstand Manfred Schäfer. Foto: spe

Holzminden. Die VR-Bank in Südniedersachsen hat, rückwirkend zum 1. Juli, das Immobilienbüro Habermann Immobilien von Albrecht Habermann übernommen. Der Kaufvertrag wurde am Mittwochnachmittag in den Räumen des Bankhauses in der Neuen Straße im Beisein eines Notars unterzeichnet. Damit geht nach 55 Jahren eine Ära zu Ende, aber eben auch nicht, denn sowohl das komplette Angebot rund um die Immobilienvermittlung als auch der Name „Habermann Immobilien“ als Marke bleiben unter dem Dach der VR-Bank erhalten. Makler Thomas Fischer wechselt mit der Firma auf die andere Straßenseite und komplettiert das Team im Themenfeld „Kauf und Verkauf“. So bleibt den Kunden in Holzminden ihr gewohnter Ansprechpartner erhalten. Den Geschäftszweig Immobilienverwaltung behält Albrecht Habermann als Eigentümer in eigener Hand.

Albrecht Habermann sagt: „Es ist ein Schritt, nach 55 Jahren ein Unternehmen zu verkaufen, das der Vater mal gegründet hat. Aber er ist mir nicht schwer gefallen. Es fühlt sich gut und richtig an.“ Er selbst hat fast 40 Jahre lang, vornehmlich im Kreis Holzminden, Immobilien vermittelt. Mit der VR-Bank stehe er seit vielen Jahren in vertrauensvollem Geschäftskontakt, und er sei sicher, einen kompetenten und seriösen Partner für die Weiterführung der Geschäfte gefunden zu haben, der weiter unter der Marke „Habermann“ tätig sein wird. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 10. Juli