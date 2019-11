Freitag, 29. November 2019

Holzminden: Warum brennt der Tontopf im Laden?

Aus bislang ungeklärter Ursache ist in dem Laden Stroh in einem Tontopf in Brand geraten. Fotos: Feuerwehr/bs

Holzminden. Die Meldung kommt um kurz vor 14.30 Uhr am Freitag: „Entstehungsbrand. Feuer im Schaufenster“ heißt es. In „Schillings Obstkiste“ schlagen Flammen aus einem Tonkorb. Der Laden ist geschlossen. Der Ladenbetreiber hat ihn um 13.30 Uhr verlassen, um Mittag zu machen. Entdeckt hat das Feuer ein Mann, der mit Kinderwagen durch die Mittlere Straße schlendert und sofort und richtig reagierte: Er macht einen weiteren Passanten auf das Feuer aufmerksam. Die Beiden alarmieren die Feuerwehr und auch den Hausbesitzer, der im Obergeschoss des alten Gebäudes seine Wohnung hat. Schnell ist die Feuerwehr Holzminden mit Ortsbrandmeister Michael Nolte vor Ort. Drei Einsatzkräfte reichen, um das Feuer „mit kleinem Löschgerät“, wie es Michael Nolte ausdrückt, zu ersticken. Weil der Tonkorb, in dem Tomaten auf einem Strohbett präsentiert werden, auf dem Tresen auch auf Stroh steht, kontrolliert Alarmfahrer Volker Papritzki noch einmal mit der Wärmekamera nach und kann dann melden: „Kein Befund“. Nach einer Viertelstunde ist der Einsatz beendet. Allerdings nicht für die Polizei. Die hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die noch gänzlich ungeklärt ist.