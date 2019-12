Montag, 30. Dezember 2019

Holzminden: Was für ein Farbenrausch!

Harald Stellmach hat dieses Foto vom Sonnenuntergang an die TAH-Redaktion gesandt. Klasse!

Holzminden. Der Himmel gibt alles am vorletzten Abend des Jahres 2019. Harald Stellmach hat dieses Foto vom Sonnenuntergang am Montagabend an die TAH-Redaktion geschickt. Sein begeisterter Kommentar dazu: „Nur in Holzminden kann man so etwas finden“. Begeistert ist auch die TAH-Redaktion von dem spektakulären Farbenspiel am Himmel und dem Foto von Harald Stellmach. Ein Foto,dass den TAH-Lesern auf keinen Fall vorenthalten werden sollte! (bs)